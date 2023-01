Australian Open 2023: Lehecka sorprende anche Auger-Aliassime, Korda non si ferma e supera Hurkacz

Giovani alla ribalta nella prima giornata dedicata agli ottavi di finale del tabellone maschile degli Australian Open 2023. Jiri Lehecka, classe ’01, gioca un match superbo e sconfigge con il punteggio finale di 4-6 6-3 7-6(2) 7-6(3) la settima testa di serie numero sette Felix Auger-Aliassime. Il tennista ceco dal secondo set in avanti non ha mai perso il servizio e nei momenti importanti, come i due tie-break, non ha lasciato scampo al canadese. Per FAA una nuova delusione in un torneo dello slam, ma per il giovane ceco potrebbe essere il torneo della definitiva esplosione ad alti livelli.

TABELLONE MASCHILE

C’era il timore che Sebastian Korda arrivasse scarico al match contro Hurkacz dopo aver eliminato Daniil Medvedev nel turno precedente. Invece il classe ’00 statunitense si è dimostrato più forte anche del polacco, imponendosi per 3-6 6-3 6-2 1-6 7-6(7) al termine di un super tie-break decisivo in cui entrambe sono stati divorati dalla tensione del momento. Alla fine maggiore coraggio l’ha avuto il figlio d’arte, che si è inventato un meraviglioso rovescio lungolinea che gli ha dato il mini-break che poi gli ha permesso di chiudere la contesa.

Nei quarti di finale Korda dovrà vedersela contro Karen Khachanov, che ha iniziato il suo incontro di ottavi di finale vincendo i primi 14 games contro Nishioka. Il nipponico è finalmente riuscito a sbloccarso sotto 0-6 0-6 0-2, ma pur portando il terzo set al tie-break è uscito sconfitto.