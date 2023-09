Highlights e gol Juventus U23-Spal 0-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 69

Successo sul finale per la Spal, termina 0-1 in casa della Juventus Next Generation. Dopo un match a reti inviolate, i biancazzurri sblocca il risultato e firmando la seconda vittoria stagionale al 90esimo: a segno Bertini che regala tre punti importanti alla propria formazione. Di seguito il video con gli highlights.