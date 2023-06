ATP/WTA ‘s-Hertogenbosch 2023, programma e orari mercoledì 14 giugno con Sinner-Bublik

È stato ufficialmente pubblicato il programma dell’ATP e WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch per quel che concerne mercoledì 14 giugno, giornata in cui si disputeranno alcuni degli incontri di secondo turno dei tabelloni maschile e femminile. Focalizzandoci su quanto accadrà sul Centre Court, si partirà alle ore 11:00 con la sfida che metterà di fronte Victoria Azarenka e Ashlin Krueger, mentre non prima delle 12:30 toccherà a Veronika Kudermetova e Carol Zhao. Non prima delle 14:30, ci sarà l’attesissimo debutto di Jannik Sinner: il numero 9 del mondo, seconda testa di serie di tabellone, dovrà vedersela con l’ostico kazako Alexander Bublik, in ogni caso battuto per due volte in altrettanti scontri diretti (2-6 7-6 6-4 nell’ATP 500 di Dubai 2021, 7-6 6-4 nel Masters 1000 di Miami 2021). Il programma sarà chiuso da Borna Coric e Mackenzie McDonald, i quali si affronteranno nell’ultimo match di giornata.

ATP/WTA 250 ‘S-HERTOGENBOSCH – IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 14 GIUGNO

Centre Court

A partire dalle 11:00 – (3) Azarenka vs Krueger

Non prima delle 12:30 – (1) Kudermetova vs Zhao

Non prima delle 14:30 – Bublik vs (2) Sinner

A seguire – (3) Coric vs McDonald

Court 1

A partire dalle 11:00 – (7) Humbert vs Ruusuvuori

A seguire – Hijikata vs Huesler

A seguire – (7) Sasnovich vs Minnen

A seguire – P.Kudermetova vs (2) Samsonova