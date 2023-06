Argentina, Messi: “Mondiale 2026? Penso di no”

Lionel Messi, attuale capitano dell’Argentina, ha dichiarato che non è nei suoi piani partecipare alla prossima edizione dei Mondiali, che si terranno in Messico, Stati Uniti e Canada nel 2026. “Penso di no. Questa è stata la mia ultima Coppa del Mondo. Vedrò come vanno le cose, ma in linea di principio non andrò alla prossima Coppa del Mondo”, ha detto la star argentina in un’intervista presso il media cinese Titan Sports. Messi ha giocato la sua quinta Coppa del Mondo in Qatar ed è stato proclamato campione con l’Argentina, mentre nelle edizioni 2006, 2010, 2014, 2018 non era mai riuscito ad alzare la Coppa (al massimo un secondo posto ottenuto nel 2014, anno in cui trionfò la Germania).