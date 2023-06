Europei Under 21, i convocati di Nicolato: Tonali guida gli azzurrini, c’è Gnonto

Il Ct della nazionale under 21 di calcio Paolo Nicolato ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per l’Europeo di categoria, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania. Rispetto ai convocati per il raduno, si sono aggiunti anche il portiere del Bari Elia Caprile e il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito, entrambi impegnati rispettivamente nella finale playoff e nello spareggio salvezza. Sandro Tonali guida la spedizione azzurra, mentre nell’elenco figura anche Wilfried Gnonto, attaccante del Leeds. Convocato l’esterno dell’Inter, Raoul Bellanova.

I convocati

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino)