Atp/Wta Adelaide 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 8 gennaio con Paolini

Il programma con l’ordine di gioco del torneo combined di Adelaide 2024 per la giornata di lunedì 8 gennaio. C’è l’esordio di Jasmine Paolini, impegnata come secondo incontro sullo Show Court 1 contro la spagnola Bucsa. Diversi incontri interessanti, come Haddad Maia contro la qualificata Pavlyuchenkova, ma anche al maschile con il match tra Draper e Baez.

CENTRE COURT

Ore 01:30 – (5) Haddad Maia vs (Q) Pavlyuchenkova

a seguire – Kalinskaya vs (4) Krejcikova

Non prima delle 05:00 – Draper vs (5) Baez

Non prima delle 09:00 – (WC) Badosa vs (LL) Pera

a seguire – Lajovic vs (WC) Kokkinakis

SHOW COURT 1

Ore 01:30 – Kalinina vs Kostyuk

a seguire – Paolini vs (LL) Bucsa

a seguire – (Q) Boulter vs Tsurenko

Non prima delle 07:30 – (6) Etcheverry vs Shevchenko

a seguire – McDonald vs Kecmanovic