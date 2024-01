Wta Hobart 2024: programma e orari lunedì 8 gennaio con Bronzetti

Parte il Wta di Hobart. Lunedì 8 gennaio cominciano le partite del tabellone principale: si parte alle ore 14 locali, le 4 del mattino in Italia. E subito c’è Lucia Bronzetti in campo, la tennista italiana se la vedrà nella mattinata italiana con la cinese Zhu, terza testa di serie del torneo. Ecco il programma completo di questa prima giornata di partite nell’ultimo torneo di preparazione in vista degli Australian Open.

PROGRAMMA LUNEDI 8 GENNAIO WTA HOBART

CAMPO CENTRALE

Ore 4:00 Schmiedlova-Osorio

A seguire Mertens-Collins

A seguire Kalashnikova/Ludmsen-Birrell/Gadecki

A seguire Blinkova-Saville

A seguire Zhu-Bronzetti

CAMPO WEST

Ore 4:00 Stearns-Gracheva

A seguire Guo/Jiang-Bolton/Brozovic

A seguire Minnen/Wickmayer-Hozumi/Ninomiya

CAMPO 8

Ore 4:00 Fruhvirtova-Rus