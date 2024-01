Atp Auckland 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 8 gennaio

Il programma con l’ordine di gioco del torneo Atp di Auckland 2024 per la giornata di lunedì 8 gennaio. Esordisce una sola testa di serie, ovvero Chris Eubanks contro l’olandese Van De Zandschulp, ma probabilmente il piatto forte è quello che andrà in scena durante le prime ore del mattino in Italia tra Gael Monfils e l’ungherese Marozsan in un match che promette spettacolo.

CENTRE COURT

Ore 00:00 – Altmaier vs Giron

a seguire – Wolf vs (Q) Van Assche

a seguire – (5) Eubanks vs Van de Zandschulp

Non prima delle 06:30 – Marozsan vs Monfils

GRANDSTAND

Ore 00:00 – Vukic vs Daniel

a seguire – Gojo vs (Q) Tabilo

a seguire – (Q) Muller vs Bonzi

a seguire – (Q) Michelsen vs Borges