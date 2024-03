Nba 2023/2024: Jokic trascina Denver contro Boston, Curry si fa male e Warriors ko

Prosegue la regular season di Nba 2023/2024. Un Nikola Jokic in formato Mvp trascina Denver alla vittoria contro Boston per 115-109. Tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 11 assist per il centro serbo, che infligge ai Celtics la seconda sconfitta consecutiva. Inutili ai fini del risultato i 41 punti con 14 rimbalzi di Brown. Dopo tre sconfitte in fila, torna a vincere Dallas, che batte Miami 114-108 grazie alla solita tripla doppia di Doncic (35+11+11) che si sta guadagnando sempre di più l’Mvp. Non bastano agli Heat i 27 con 11 assist di Terry Rozier. Golden State perde in casa con Chicago 125-122 e perde anche per infortunio Steph Curry. Il numero 30 dei Warriors è uscito anzitempo a causa di un infortunio alla caviglia la cui entità sarà da valutare nelle prossime ore. Sabonis trascina Sacramento alla vittoria contro San Antonio per 131-129. Il centro lituano sfiora la tripla doppia chiudendo a 31 punti, 17 rimbalzi e 9 assist. Solito apporto di Fox con 33 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Minnesota passa in casa di Indiana 113-111. Sono 44 alla sirena per Anthony Edwars. Doppia doppia per Haliburton (23+13 assist) e 24 punti per Siakam, ma non bastano ai Pacers per evitare il terzo ko nelle ultime quattro. Detroit vince 118-112 contro Brooklyn e stacca Washington in coda alla Eastern Conference (10-52 e 9-53). Sono 32 con 11 assist per Cade Cunningham e 34 per Ivey. Doppia doppia per Duren (12+14 rimbalzi). Soli 4 punti per Fontecchio, a cui aggiunge 6 rimbalzi e 1 assist in 23 minuti sul parquet.

