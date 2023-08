Atp Winston-Salem, Korda si ritira: Lehecka in finale

Jiri Lehecka in finale al Winston-Salem Open senza giocare. Sebastian Korda si è infatti ritirato dopo aver piegato Richard Gasquet al terzo set, annullando anche un match-point all’avversario nel tie-break della frazione decisiva. Korda ha deciso di dare forfait e non è sceso in campo contro il tennista della Repubblica Ceca, quinta testa di serie del tabellone, che in precedenza aveva avuto la meglio sull’australiano Max Purcell per 7-6 (4) 6-4. Dall’altra parte del tabellone oggi è in programma la semifinale che vedrà il croato Borna Coric, numero uno del seeding, sfidare l’argentino Sebastian Baez, che ha piegato Laslo Djere col punteggio di 6-3 6-0.