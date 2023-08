Il Telegraph: “Lukaku ha chiesto al Chelsea di essere ceduto alla Roma”

Una possibile svolta, clamorosa, nel futuro di Romelu Lukaku. Secondo il Telegraph, l’attaccante belga, stanco di aspettare la Juventus, ha chiesto al Chelsea di essere ceduto alla Roma. Lukaku sarebbe spazientito dai bianconeri, un po’ per i tempi sul mercato e un po’ perché, secondo lo stesso giocatore, la soicietà bianconera non avrebbe mantenuto le promesse fatte mesi fa. Così, scrive il Telegraph, il belga ha chiesto alla dirigenza del Chelsea di definire il suo trasferimento in prestito alla Roma a titolo temporaneo. Sa che il club giallorosso può ingaggiarlo solo a titolo temporaneo e ha già detto sì a questa soluzione, sia al Chelsea che ai suoi rappresentanti. La Roma è pronta a pagare l’ingaggio del giocatore e il Chelsea avrebbe aperto ad un prestito. Contatti quindi in corso tra le parti, secondo il quotidiano inglese. Uno scenario inimmaginabile fino a poche settimane fa, ma che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato.