Atp Winston-Salem, Baez vince il suo quarto titolo: battuto Lehecka in due set

Il tennista argentino Sebastian Baez vince il torneo Atp di Winston-Salem, negli Stati Uniti. Il numero 42 della classifica Atp ha battuto in finale 6-4, 6-3 il ceco Jiri Lehecka (35 Atp). Nel primo set Baez cede la battuta al quarto game, ma recupera il break di svantaggio immediatamente, per poi firmare il sorpasso al settimo gioco. Al decimo, infine, dopo aver difeso quattro palle break, chiude il set 6-4. Stesso copione nel secondo dove in apertura Lehecka firma il break a zero. Ma Baez trova ancora la forza di rimontare con una serie di quattro giochi consecutivi. Al secondo match point, chiude in un’ora e trentacinque. Per Baez si tratta del quarto titolo in carriera, il primo sul cemento.