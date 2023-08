Boxe, Usyk difende i titoli mondiali: battuto Dubois per ko tecnico

Oleksandr Usyk resta campione del mondo dei pesi massimi. Il pugile ucraino ha battuto per ko tecnico il britannico Daniel Dubois e ha difeso per la seconda volta in carriera i titoli dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo al termine di un combattimento a Wroclaw in Polonia. Considerato alla vigilia come il grande favorito, il trentaseienne campione del mondo al quinto round si è ritrovato a terra, senza fiato per un colpo ricevuto all’altezza della cintura: l’arbitro gli ha concesso cinque minuti di recupero per un colpo basso in quella che è stata una decisione che ha fatto discutere gli addetti ai lavori. Al nono round è stato Dubois (già a terra negli ultimi secondi dell’ottava ripresa) a finire al tappeto e l’arbitro ha interrotto il combattimento. Alla fine dell’incontro Usyk ha dedicato la sua vittoria al “suo Paese e all’esercito ucraino”. Adesso è attesa la sfida di riunificazione delle cinture tra Fury e Usyk.