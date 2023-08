Golf, Tour Championship 2023: Hovland stacca gli avversari al terzo giro

di Mattia Zucchiatti 1

Il norvegese Viktor Hovland vola in vetta al Tour Championship 2023, evento finale della stagione Pga Tour, che si tiene all’East Lake Golf Course. Per lui – che partiva da -8 – c’è un terzo giro da -4 (66 colpi), che vale il -20 complessivo. Staccati nettamente gli altri rivali. Xander Schauffele con un -2(68) scala tre posizioni e si porta al secondo posto con lo score di -14. Keegan Bradley è terzo a -13, mentre Collin Morikawa – in vantaggio dopo i primi due round – paga una giornata negativa sul +3(73) che lo vede scendere a -13. Quinto posto per Wyndham Clark (-11). Male Jon Rahm e Scottie Scheffler che chiudono il terzo giro rispettivamente a +1 e a +3, con lo score totale di -11. Rory McIlroy ottavo a -9. Il terzo giro è stato sospeso per alcuni minuti per le condizioni meteo e anche per domenica sono previsti forti acquazzoni.