Atp Vienna 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 27 ottobre con Sinner

Il programma di venerdì 27 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Vienna 2023. Si giocano i quarti di finale e aprono il programma i due russi Medvedev e Khachanov; a seguire Tsitsipas, che si è salvato al fotofinish contro Machac, affronta un altro giocatore in grande crescita come il croato Gojo. Non prima delle 17:30 Zverev contro Rublev con il tedesco che cerca punti importanti verso le Finals, mentre in serata scenderà in campo il nostro Sinner contro il vincente di Tiafoe/Monfils. Di seguito ecco la programmazione completa.

CENTER COURT

Ore 14:00 – (1) Medvedev vs (8) Khachanov

a seguire – (4) Tsitsipas vs (WC) Gojo

Non prima delle 17:30 – (5) Zverev vs (3) Rublev

a seguire – Tiafoe o Monfils vs Sinner