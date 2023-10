Serie C: Rimini-Lucchese 2-0, prende fiato la squadra romagnola

Terminata la sfida valida per la decima giornata del girone B di Serie C tra Rimini e Lucchese. A vincere è stata la formazione di casa con il risultato di ?-?. I romagnoli con questa porta superano l’incubo dell’ultimo posto in classifica portandosi a 8 punti.

Nel primo tempo parte subito forte il Rimini. La formazione allenata da Emanuele Troise si porta in vantaggio già al 7′. Chiorra respinge una conclusione di Lamesta, Lombardi ci arriva e trova il tap-in vincente, 1-0. La partita subisce un immediato scossone ma per i successivi 20 minuti succede ben poco. Al 26esimo arriva il primo dei legni per la squadra di casa. Morra riceve in profondità e apre per Lamesta che tenta la soluzione a giro, il pallone scheggia la parte alta della traversa. Ad un minuto dallo scadere arriva il secondo legno: palo di Morra che sfiora il raddoppio con un cross sul secondo palo.

Secondo tempo che parte poco incisivo. Le squadre provano l’assalto ma nessuna azione riesce a colpire. Al 75′ arriva la svolta decisiva del match: Benassai sbraccia ai danni di Langella. Per l’arbitro è espulsione per doppia ammonizione e rigore per il Rimini. Al 77′ dal dischetto batte Morra, che apre il piatto e spiazza Chiorra per il 2-0. All’83′ prima vera occasione da gol per la Lucchese. Colombi fa uno straordinario intervento sul colpo di testa da pochi passi di Fedato, respingendo il tiro.