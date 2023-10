Serie C 2023/24: torna al successo il Brindisi, battuto di misura il Messina

Torna alla vittoria il Brindisi, successo in casa del Messina: termina 0-1. Diverse occasioni e tanti cartellini, il primo tempo al Franco Scoglio termina a reti inviolate. Padroni di casa che partono subito forte con due chance sprecate: al sesto minuto è Ragusa che serve in area Plescia, quest’ultimo però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta girandosi in area. Al 23esimo è invece Emmausso, autore di una grande prestazione, a tentare una conclusione su punizione, poi infrantasi sulla barriera. Sul finale gli ospiti provano a reagire con Golfo, cross dalla sinistra e tiro in porta deviato ottimamente. Nella ripresa viene confermata la superiorità dei giallorossi che però vengono beffati al 73’: Ganz firma il vantaggio dopo la sponda di Bunino, doppio passo, pallone in rete. La formazione di Modica frena per la terza volta in questa stagione e fissa la quindicesima posizione in classifica a quota 10, stessi punti per gli uomini di Danucci.