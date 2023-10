Atp Vienna 2023, Medvedev e Tsitsipas in semifinale. Avanti anche Rublev

Daniil Medvedev ha raggiunto la semifinale del torneo Atp 500 di Vienna 2023. Il russo, testa di serie numero uno del torneo austriaco, ha superato il connazionale Karen Khachanov in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo due ore e 17 minuti di gioco. Decisivi un break per set, con Medvedev abile nello sfruttare sia nel primo parziale che nel terzo il break ottenuto subito in apertura per il 2-0. In semifinale il russo troverà Stefanos Tsitipas, che ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sulla wild card croata Borna Gojo: 7-6 7-5 il punteggio in favore del greco, che ha rischiato nel tiebreak del primo set rimontando da 0-3 per poi chiudere nel secondo parziale annullando ben tre palle del controbreak nell’ultimo game.

Semifinale centrata anche da Andrey Rublev, che dopo oltre due ore e mezza di battaglia ha avuto ragione di Alexander Zverev con il punteggio di 6-1 6-7 6-3. Dopo aver dominato il primo set, il russo ha subito la reazione del tedesco con quest’ultimo capace di rimontare da 0-3 nel tiebreak del secondo parziale. Nel terzo set Rublev ha subito allungato sul 3-0, con Zverev che ha anche annullato tre palle del doppio break di svantaggio riuscendo comunque a rimanere in partita fino alla fine. Nell’ultimo game infatti il russo ha annullato ben quattro palle del controbreak, riuscendo infine a chiudere alla prima occasione utile. Per Rublev adesso ci sarà uno tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, attesi protagonisti nell’ultimo quarto di finale.