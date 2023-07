Atp Umago 2023: Sonego si prende il derby con Cecchinato e avanza ai quarti

Va a Lorenzo Sonego, reduce prima di oggi da quattro sconfitte consecutive, il derby tutto italiano nel secondo turno del torneo Atp di Umago 2023, in Croazia, contro Marco Cecchinato. 6-1 7-6(7) il punteggio finale sulla Laguna, in quello che per il piemontese era l’esordio dopo il bye del primo turno. Il palermitano, invece, era sceso in campo stasera forte della vittoria in due giorni causa pioggia contro il russo Shevchenko. Era il primo incrocio a livello di circuito maggiore tra i due italiani, che invece si erano affrontati in Challenger a Perugia nell’ormai lontano 2016. Ai quarti il torinese se la vedrà contro lo spagnolo Jaume Munar.

Il live e la diretta testuale di Cecchinato-Sonego, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Umago 2023 (terra battuta). Sarà derby azzurro in terra croata, dove Marco e Lorenzo si contenderanno l’accesso ai quarti. Sonego partirà nettamente favorito secondo i bookmakers ma, pur essendo la seconda testa di serie del torneo e dunque già al secondo turno in virtù di un bye, è reduce da quattro sconfitte consecutive. Cecchinato ha invece interrotto una striscia di sette ko di fila grazie al successo in rimonta al debutto contro il russo Shevchenko, che ha dilapidato set e break di vantaggio. L’unico precedente risale al Challenger di Perugia del 2016 e fu vinto da Cecchinato. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cecchinato e Sonego pianificati come terzo incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 21.00.

Cecchinato parte tentennando, c’è una palla corta sbagliata ed è 0-40 e tre palle break per Sonego, che già alla prima opportunità strappa il servizio al palermitano, per poi tenere la battuta a zero chiudendo il gioco con un serve and volley perfetto. Il rovescio del palermitano nelle fasi iniziali è davvero in difficoltà ed è di nuovo 0-40 nel terzo game, Ceck combina un disastro con una volée già fatta che invece manda a rete e arriva lo 0-3 pesante e ancora a zero peraltro. Sonego tiene ancora la battuta a quindici e vola sul 4-0, c’è il primo punto del siciliano che poi tiene per la prima volta il servizio a quindici e in rimonta. E’ solo un fuoco di paglia però, perché Sonego tiene ancora agevolmente la battuta e poi in risposta si fa aggressivo, ha due palle set sul 15-40 e vengono annullate, poi ne ha altre due ai vantaggi e con un grandissimo passante di dritto in allungo il piemontese in 27 minuti appena di gioco vince il primo set 6-1.

Nel secondo set, però, tutt’altro Cecchinato. Subito una palla break per il palermitano, ma Sonego si salva e tiene la battuta. Poi Ceck tiene la battuta a zero, quindi Sonego a trenta si porta sul 2-1. E’ il momento chiave, perché nel quarto game il siciliano è di nuovo in crisi e offre due palle break, le annulla ma alla terza ai vantaggi capitola. 1-3 al quale però non si arrende il già semifinalista al Roland Garros, che va a prendersi un controbreak a zero di cuore e rabbia. Il punteggio torna in parità e non ci sono più palle break da una parte e dall’altra, ma con Ceck costretto due volte ai vantaggi. Si va allora al tie-break e Sonego trova un minibreak di vantaggio ma c’è il ritorno di Cecchinato, primo ad avere un set point in risposta. Per Sonego c’è un match point in risposta, poi però con un dritto fantastico in risposta si costruisce la possibilità di servire per andare ai quarti e non tradisce.