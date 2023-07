Atp Umago 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 28 luglio con Sonego e Arnaldi

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Umago 2023 per quanto riguarda i quarti di finale con in campo due italiani. Matteo Arnaldi se la vedrà contro la testa di serie numero uno Jiri Lehecka, mentre Lorenzo Sonego, che a sua volta è numero due del seeding, sfiderà lo spagnolo Jaume Munar. Entrambi cercheranno di approdare in semifinale, dove comunque non si affronterebbero tra loro. Di seguito ecco la programmazione.

GORAN IVANISEVIC STADION

ore 16.30 (1) Lehecka vs (7) Arnaldi

non prima delle ore 18 Popyrin vs (WC) Prizmic

non prima delle ore 21 Wawrinka vs (4) Carballes Baena

GRANDSTAND

non prima delle ore 19.30 Munar vs (2) Sonego