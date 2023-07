Juventus, Sky: bloccato il difensore del Valencia Facundo Gonzalez, è un classe 2003

Secondo quanto riferito dagli esperti Sky di calciomercato, la Juventus è prossima a un colpo in entrata. I bianconeri, nelle ultime ore, avrebbero infatti bloccato il difensore uruguaiano del Valencia, Facundo Gonzalez, interessante prospetto e classe 2003. Ventenne e campione del mondo U20 proprio ai danni dell’Italia poche settimane fa, si tratta di uno dei difensori più promettenti secondo diversi esperti: una volta approdato a Torino, Allegri insieme allo staff decideranno se farlo partire per un prestito o se tenerlo in questa stagione.