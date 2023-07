Atp Umago 2023: primo set horror, poi Sonego ribalta Munar e vola in semifinale

E’ semifinale per Lorenzo Sonego al torneo di Umago 2023, la prima della stagione per il piemontese, che ha battuto in tre set e in rimonta Jaume Munar dopo un primo set da horror perso 3-6. Dal secondo set, però, il pronto riscatto: 6-1 6-2 e così il nostro numero quattro d’Italia riesce a proseguire nel suo cammino fino a sabato sera, dove sfiderà alle 21 uno tra Wawrinka e Carballes Baena sulla terra rossa croata.

Lo spagnolo parte molto carico nel primo set, tiene agevolmente il primo servizio e poi trova subito il break ai vantaggi, con un doppio fallo pesante dell’azzurro che poi pesa al termine di un successivo scambio prolungato. Per Sonego le cose si mettono ulteriormente male quando Munar, che nel frattempo si era portato sul 3-0, finisce sotto 0-40 e perde a zero il servizio, subendo così il doppio break e dimostrando gravi difficoltà a entrare nella partita. Un’incredibile volée sbagliata per sufficienza nel quinto gioco da Munar potrebbe però con il senno di poi essere letta come chiave di volta dell’intero match. Lo spagnolo tiene la battuta, si porta 5-0 ma da qui in avanti cambiano i rapporti di forza, tanto che il torinese trova un controbreak, sale fino al 5-3 ma poi l’iberico rinsavisce e vince meritatamente il primo set 6-3.

Non c’è storia nel secondo set per fortuna dell’azzurro, che alza il proprio livello e alla fine basta un lieve upgrade per far fronte al tennis senza guizzi dello spagnolo. Dopo aver vinto il primo gioco, Sonego piazza due break di fila, nel secondo caso con Munar che va davvero in enorme difficoltà. Nel quinto gioco Sonego si fa rimontare da 40-0 a 40-40, annulla anche la palla break con lo smash implacabile, annulla un’altra palla break e sale 5-0, per poi chiudere il secondo set 6-1. E nel terzo set le cose si mettono subito alla grande per Sonny: break a quindici in apertura e soprattutto il nervosismo di Munar, che innesca una battaglia col pubblico e con i giudici di linea. Beccato dal primo, sfavorito in un paio di occasioni dai secondi, è un fiume in piena e si sfoga per due volte con l’arbitro, ma questo non fa altro che fargli perdere la concentrazione. 0-40 per il maiorchino nel secondo game e cinque punti di fila per Sonego che così tiene la battuta e si esalta, andando poi a trovare un successivo break che lo porta avanti 5-1. Munar serve per non perdere il match e lo prolunga fino al servizio dell’azzurro che nell’ottavo gioco ha un turno di battuta che vale la semifinale e non sbaglia.