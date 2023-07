Atp Kitzbuhel 2023: Maestrelli al via nelle qualificazioni, Cerundolo primo rivale

Francesco Maestrelli al via nelle qualificazioni al tabellone principale del torneo Atp di Kitzbuhel 2023, il torneo su terra rossa in Austria, ultimo prima dello swing americano. L’azzurro però è atteso da un impegno complesso nel primo dei due turni del seeding cadetto: Juan Manuel Cerundolo, l’argentino numero 2 di queste qualificazioni, mentre in caso di vittoria, l’italiano sfiderebbe nel turno decisivo uno tra Andreozzi e De Jong.