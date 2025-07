Jannik Sinner non parteciperà al 1000 di Toronto a casa del problema al gomito. Insieme a lui anche Djokovic, Alcaraz e Draper

Un Masters 1000 senza stelle quello di Toronto. I due finalisti di Wimbledon, Jamnik Sinner e Carlos Alcaraz, non parteciperanno al torneo canadese. Oltre alla coppia d’oro del tennis, anche Novak Djokovic e Jack Draper hanno alzato bandiera bianca.

L’obiettivo di tutti sarà quello di tornare per Cincinnati per preparare l’ultimo Slam dell’anno ovvero l’US Open. Per Sinner il motivo è legato all’infortunio al gomito patito nella sfida contro Grigor Dimitrov mentre per lo spagnolo è semplice questione di riposo.

Sinner: “Dispiaciuto di non giocare a Toronto, ma devo recuperare”

Jannik Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni per raccontare il motivo del ritiro dal torneo: “Sono davvero deluso di dover saltare il National Bank Open di Toronto – spiega Jannik – soprattutto perché ho dei ricordi molto belli di quando ho giocato in Canada“.

L’altoatesino rievoca i bei ricordi: “Vincere quel titolo a Toronto due anni fa è stato l’inizio di un momento davvero speciale per me, ma dopo aver parlato con il mio team, devo recuperare”. Nulla di grave dunque, quasi più precauzione e volontà di non peggiorare la situazione.

Per quanto riguarda il ranking, questo ritiro costa a Sinner 200 punti nel ranking mentre Alcaraz non aveva partecipato nemeno l’anno scorso. Discorso rimandato a Cincinnati e US Open: nel 1000 americano, Sinner difende 1000 punti essendo campione in carica con Alcaraz appena 10. Discorso molto simile per US Open con Jannik che dovrà confermare i 2000 punti da vincitore, Alcaraz invece solamente 50.