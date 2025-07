Gioia Darderi in Svezia con il successo in finale contro De Jong. Dopo Cordoba e Marrakech, Luciano aggiunge un nuovo torneo in bacheca

Una settimana spettacolare per Luciano Darderi che porta a casa il suo terzo titolo in carriera vincendo il torneo di Bastad, in Svezia. Il tennista italiano ha superato nel suo percorso Collignon, Elias Ymer, Baez, Francisco Cerundolo e in finale l’olandese De Jong con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.

Dopo i tornei di Córdoba nel 2024 e Marrakech nel 2025, Luciano si porta a casa anche il 250 svedese rientrando stabilmente in top 50. Ora l’obiettivo sarà migliorare il best ranking del 2024 ovvero il 32esimo posto: sicuramente non potevano arrivare risposte migliori da Bastad.

Darderi vince al terzo, De Jong cede alla distanza: la cronaca

Sono serviti tre set a Luciano Darderi per sconfiggere Jesper De Jong in quello che è stato il primo testa a testa in carriera tra i due tennisti.. Nel primo set, l’italiano perde subito il servizio in apertura ma è molto bravo a rispondere effettuando due break consecutivi tra il quinto e il settimo gioco che lo proiettano verso il 6-4 ottenuto al terzo set point.

Spalle al muro, De Jong è obbligato a dare una reazione e dopo aver salvato due break point di fila nel primo game, l’olandese ne salva un altro nel quinto gioco e ottiene il break sul 4-3 che regala al nativo di Haarlem la possibilità di servire per il set che sfrutta senza problemi.

Nel terzo e decisivo set, nonostante qualche cenno nervosismo di troppo per Darderi, l’azzurro trova il break che lo porta 3-1. A questo punto l’inerzia è completamente dalla parte dell’italiano che alla fine trionfa e conquista come detto il suo terzo successo ATP in carriera.