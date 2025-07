L’Italia trionfa agli Europei U20 di basket: battuta la Lituania in finale.

L’Italia U20 di coach Alessandro Rossi riscrive la storia delle nazionali giovanili azzurre. Gli azzurrini battono la Lituania nella finale della competizione europea di categoria 83-66 e sono campioni d’Europa.

Per l’Italia è la terza medaglia d’oro nella storia, l’ultima è stata conquistata a Tallinn, in Estonia, contro la Lettonia. Da allora, gli azzurrini non si sono mai più classificati nelle prime quattro squadre della competizione.

Europei U20 basket, il trionfo dell’Italia: è la terza medaglia d’oro nella storia

La Grecia torna nella storia dell’U20 del basket italiano. La prima medaglia d’oro – nel 1992, prima edizione della competizione continentale – era stata conquistata proprio dagli azzurri nel paese ellenico contro i padroni di casa.

A distanza di 33 anni, l’inno di Mameli è tornato a riecheggiare in Grecia, non ad Atene – come nel 1992 – ma a Heraklion. Nel successo odierno dei ragazzi di coach Rossi, ampio merito va dato a Francesco Ferrari, autore di 26 punti.