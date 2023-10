Atp Tokyo 2023, Shelton si salva al tie break contro Daniel. Anche Ruud avanti

Definito il quadro del primo turno all’Atp di Tokyo 2023. Sorride, col brivido, Ben Shelton che batte 3-6 6-4 7-6(2) il padrone di casa Taro Daniel in due ore e trentaquattro minuti di gioco. Dopo un primo set perso (con 5 doppi falli) e dopo aver riacquisito certezze al servizio, lo statunitense strappa il servizio al decimo game e pareggia il conto. Nel terzo è Shelton a dover cancellare l’unica palla break del periodo. Al tie break però è lui ad avere più lucidità chiudendo sul 7-2. Vince anche Casper Ruud che batte in due set Yosuke Watanuki 7-6(8) 6-3. Passa il turno Alex de Minaur che supera 4-6 7-6(4) 7-6(1), mentre Taylor Fritz ha la meglio su Cameron Norrie 6-4 6-3. Nel derby argentino contro Francisco Cerundolo, è Diego Schwartzman ad imporsi 6-4 6-1. Sconfitta in due set per Frances Tiafoe che perde 6-3 7-6(4) contro Aslan Karatsev, proprio come Karen Khachanov che cede 6-4 6-2 ad Alexei Popyrin. Prima vittoria a livello Atp invece per il giapponese Shintaro Mochizuki che supera 6-4 7-6(5) Tomas Martin Etcheverry.

PRIMO TURNO

(1) Fritz b. Norrie 6-4 6-3

(WC) Mochizuki b. Etcheverry 6-4 7-6(5)

(Q) Garin b. (WC) Shimabukuro 6-4 3-6 6-3

Popyrin b. (7) Khachanov 6-4 6-2

(4) De Minaur b. (Q) Draper 4-6 7-6(4) 7-6(1)

Schwartzman b. Cerundolo 6-4 6-1

Zhang vs Hurkacz (in programma alle 04:00 di mercoledì)

Karatsev b. (6) Tiafoe 6-3 7-6(4)

(5) Paul b. Altmaier 3-6 6-1 6-3

McDonald b. Purcell 7-5 6-4

Shelton b. (Q) Daniel 3-6 6-4 7-6(2)

Thompason b. (3) Zverev 6-3 6-4

(8) Auger-Aliassime b. Vukic 7-6(3) 6-7(2) 6-2

Ofner b. O’Connell 6-7(2) 7-6(5) 7-5

(Q) Giron b. Nishioka 7-6(14) 4-6 6-1

(2) Ruud b. (WC) Watanuki 7-6(6) 6-3