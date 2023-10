Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026: Nepal di Annese alla seconda fase, eliminate le Maldive di Moriero

E’ già tempo dei primi verdetti nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026, dove si sono svolte quest’oggi le sfide di ritorno della prima fase, con dieci qualificate alla seconda fase e altrettante nazionali già certe di non poter giocare la prossima coppa del mondo. Il doppio confronto con il Bangladesh risulta fatale alle Maldive di Francesco Moriero: il ct italiano se l’è giocata alla grande contro un’avversaria più quotata, ma la formazione della famosa località turistica non è riuscita a evitare il ko per 2-1 (1-1 all’andata in casa) in trasferta, uscendo così di scena in una partita molto nervosa con anche un’espulsione per parte.

L’altro ct azzurro impegnato, invece, sorride: il molfettese Vincenzo Alberto Annese, infatti, ha portato alla seconda fase, che si disputerà col meccanismo dei gironi, il Nepal, capace di imporsi in trasferta sul campo del Laos dopo il pareggio casalingo dell’andata per 1-1. L’autore del gol decisivo per il passaggio del turno è Dangi al 53′. Nelle altre sfide, tutto facile per Indonesia e Taipei Cinese che l’avevano già ipotecata all’andata e che eliminano con un aggregato rispettivamente di 12-0 il Brunei e 7-0 il Timor Est, avanzano anche Singapore, Afghanistan, Yemen, Birmania, Pakistan e Buthan, eliminate di conseguenza Guam, Mongolia, Sri Lanka, Macao, Cambogia e Hong Kong.