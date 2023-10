Wta Monastir 2023, la sfida con Cornet apre il torneo di Paolini

Nel penultimo match in programma sul Centre Court, toccherà a Jasmine Paolini fare il suo esordio nel Jasmin Open, il torneo WTA 250 in corso di svolgimento sui campi in cemento del Skanes Family Hotel di Monastir. Accreditata come testa di serie numero 1 della rassegna tunisina, la toscana dovrà vedersela contro Alizé Cornet al primo turno. Un’avversaria insidiosa, che solo nell’ultimo periodo ha però ritrovato continuità di risultati. Sarà dunque l’azzurra ad avere dalla sua parte tutti i favori del pronostico.

Paolini, che ha da poco festeggiato il suo best ranking alla posizione numero 30 della classifica mondiale, ha conquistato la scorsa settimana la semifinale più importante della sua carriera, la settima a livello di circuito maggiore, raggiungendo il penultimo atto dello Zhengzhou Open. Poco ha potuto contro un’ispiratissima Qinwen Zheng, capace di imporsi per 6-2 6-3, ma l’allieva di Renzo Furlan può dirsi senza dubbio soddisfatta della sua tournée asiatica che si era aperta con gli ottavi di finale giocati e persi contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka nel China Open. Partendo dalle qualificazioni, la ventisettenne di Castelnuovo di Garfagnana ha disputato ad agosto il suo primo quarto di finale 1000 all’Western & Southern Open di Cincinnati. Spicca nel 2023 anche la finale raggiunta al Palermo Ladies Open, dove la numero 1 d’Italia si è arresa alla stessa Zheng per 6-4 1-6 6-1.

Finalista della passata edizione del torneo, Cornet è in questa stagione uscita dalla top 100 dopo la grave crisi di inizio anno. Dalla prima uscita del 2023 ad Hobart fino al Roland Garros, la trentatreenne francese non era mai riuscita a spingersi oltre il secondo di turno di un torneo del circuito maggiore. È infatti la semifinale raggiunta a giugno sull’erba di Nottingham il miglior piazzamento stagionale di Cornet in un evento WTA. L’ex numero 11 del mondo sembra ora definitivamente aver ritrovato la via del successo nei tornei WTA 125. Tra Bari e Rouen, la francese ha infatti giocato due semifinali e vuole provare ora a tornare vincente anche “tra le grandi”. L’ultimo atto disputato lo scorso anno a Monastir è il miglior risultato ottenuto da Cornet negli ultimi dodici mesi. In quell’occasione arrivò una severa sconfitta contro Elise Mertens per 6-2 6-0.

La francese è in vantaggio 2-1 nei confronti diretti con Paolini. Senza perdere un set, si è infatti imposta per 6-1 6-1 negli ottavi di finale del torneo di Losanna del 2019 (terra rossa) e per 7-6(4) 6-4 agli ottavi di finale di Chicago nel 2021 (cemento). L’unica vittoria della toscana risale all’aprile del 2022 nella sfida valevole per l’incontro di qualificazione alle fasi finali di Billie Jean King Cup tra Italia e Francia, che vide l’azzurra spuntarla con il punteggio di 2-6 6-1 7-6(2).