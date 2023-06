Atp Stoccarda 2023, Berrettini non c’è: Sonego vince 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco

È un ritorno in campo da incubo per Matteo Berrettini, che all’esordio nell’ATP 250 di Stoccarda 2023 cede 6-1 6-2 il derby contro Lorenzo Sonego. Un punteggio che dice sostanzialmente tutto sull’incontro andato in scena in uno stadio in cui Matteo non aveva mai perso in carriera, dopo i due titoli conquistati nel 2019 e lo scorso anno, quando rientrava anche in quel caso da uno stop superiore ai due mesi. Questa volta, però, è evidente come la condizione sia fisica ma anche mentale sia ancora ben lontana dal poter permettere al romano di essere competitivo a questi livelli, contro un Sonego che è stato in ogni caso impeccabile e che in queste settimane gioca in piena fiducia. Fa male vedere un Berrettini sconsolato e uscito ancora una volta in lacrime dal campo, sperando che quel pianto fosse solo dovuto all’emozione e non a fastidi fisici tuttora persistenti.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

LA PARTITA – Le difficoltà di Berrettini iniziano immediatamente con il suo game d’apertura al servizio, in cui fatica a trovare la prima e dal 40-15 subisce un parziale di quattro punti a zero che permette a Sonego di trovare il break. Il piemontese al servizio non fatica, spinge su ogni colpo e nel sesto game strappa nuovamente la battuta all’avversario, prima di chiudere poi per 6-1 in mezz’ora.

La seconda frazione – se possibile – è ancora più a senso unico, con un Berrettini a questo punto anche molto demoralizzato e un Sonego che invece arriva ovunque e riesce sempre a spingere a tutta. Lorenzo scappa subito via sul 4-0 e ha anche una palla break per andare a servire per il match. Con uno scatto d’orgolio Matteo riesce a salvare il game e si procura anche le prime tre occasioni in risposta, ma nessuna di queste viene concretizzata. Alla fine Sonego riesce a gestire in questo finale verso il 6-1 6-2.