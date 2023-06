Moto Gp, Marquez: “Il rischio è uno dei miei punti di forza, attacco sempre”

Marc Marquez si è raccontato in un’intervista al Guardian, parlando del recupero dalla terribile serie di infortuni che lo hanno visto coinvolto. “Avevo un po’ paura di prendere la decisione sul quarto intervento. All’interno del braccio ho due piastre metalliche con circa 35 viti, ma ora il braccio sta bene. In inverno abbiamo lavorato e fatto grandi miglioramenti, quindi mi sentivo bene. Ma poi mi sono infortunato alla mano e non ho potuto lavorare con il braccio. Ma ho trascorso tre settimane a casa e ho potuto lavorarci sopra, quindi ora la funzione del braccio è abbastanza normale”.

Marquez ha poi parlato del suo punto di forza: “Il rischio è uno dei miei punti di forza. Attacco sempre, non difendo mai. E questa è la mia mentalità molto ambiziosa. Il più delle volte mi dà successo ed è molto positivo, ma a volte può essere negativo. Forse a volte corro troppi rischi, ma non posso andare in moto preoccupandomi delle cadute. È l’unico modo che conosco per andare veloce in moto”.