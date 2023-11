LIVE – Palermo-Brescia, recupero Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Palermo-Brescia, match valido per il recupero della seconda giornata della Serie B 2023/2024. Due squadre in crisi di risultati, ma con obiettivi diversi, promozione per i rosanero e playoff senza assilli per i lombardi, si ritrovano l’una contro l’altra al Barbera, dove lo scorso anno i padroni di casa non andarono oltre il 2-2 e videro sfumare le speranze di playoff. Si parte alle ore 18.30 di mercoledì 8 novembre, chi riuscirà a vincere?

