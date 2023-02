Juventus, l’ex presidente Cobolli Gigli: “Allegri va tenuto”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a Sportitalia della squadra bianconera ma non solo. Ecco le sue parole: “La strada della Juve con Allegri è stata più che dignitosa. Senza la penalizzazione sarebbe seconda. E vedo solo il Napoli che sta facendo grandi cose, le altre hanno balbettato tutte quante. Il Milan ha avuto periodi bui, l’Inter alterna vittorie a match in cui non fa nulla di buono. Nessuna brilla più delle altre. Allegri va tenuto. Hojlund? Quello che mi auguro è che la società punti sempre di più sui giocatori italiani. Mi sembra che il settore giovanile stia facendo un ottimo lavoro e la dimostrazione sono i vari Miretti e Fagioli, che stanno facendo bene in prima squadra. La Juve deve ritrovare un percorso che porti ad avere un bilancio sano ed in salute, come quello che ha fatto il Napoli. Magari confermando chi c’è già dove possibile, come Di Maria”.