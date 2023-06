ATP ‘s-Hertogenbosch 2023, qualificazioni: Vavassori affronta Mpetshi Perricard

È stato ufficialmente pubblicato il tabellone di qualificazioni per quel che concerne l’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, evento che si disputà durante la settimana inaugurale della stagione su erba. Andrea Vavassori è uno dei 16 tennisti che andranno a caccia dei 4 posti a disposizione per il tabellone principale: il torinese è accreditato della testa di serie numero 5 e, al primo turno, se la vedrà contro il giovane francese Giovanni Mpetshi Perricard. In caso di successo, il turno decisivo sarà contro chi vincerà nella sfida tra Pavel Kotov ed Edan Leshem.