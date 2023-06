Taekwondo, Grand Prix Roma 2023: Baretta fuori ai quarti e miglior italiano nella prima giornata

Si è aperto con la prima giornata di gare il Grand Prix di taekwondo a Roma, con i migliori interpreti della disciplina di scena in questi giorni al Foro Italico. Quest’oggi erano quattro gli italiani attesi sul tatami, ma non sono arrivate medaglie. Il miglior azzurro di giornata è stato Dennis Baretta, 19enne di Latina che nella categoria -68 kg ha raggiunto i quarti di finale grazie alle vittorie contro il tedesco Imran Ozkaya e l’iraniano Matin Rezaei. Poi però l’azzurro si è arreso al greco Fani Tzeli, che si è imposto in rimonta al terzo round dopo aver perso il primo.

Tra le donne Giada Al Halwani è riuscita a superare il primo turno, ma poi agli ottavi è stata sconfitta per mano della taiwanese Chia-Ling. Sempre al femminile invece era uscita all’esordio Paulina Armeria (-57 kg) contro la lettone Inese Tarvida. Infine sconfitta ai sedicesimi anche per Mattia Molin (-80 kg), battuto piuttosto nettamente dallo sloveno Konrad Trajkovic. Assente l’olimpionico azzurro Vito dell’Aquila, out per infortunio. Era invece presente come ospite d’onore il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha elogiato l’evento su Twitter: “Si tratta di un’importante tappa nella qualificazione a Parigi 2024, una vetrina importante per il Paese e per il nostro movimento.”