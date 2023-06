Manchester City-Inter, Materazzi: “Finale meritata, Haaland si ferma con il gruppo”

di Michele Muzzarelli 1

Marco Materazzi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Manchester City-Inter, finale della Champions League 2022/2023. L’ex difensore è uno dei tanti ex giocatori nerazzurri che seguiranno dal vivo la finale di Istanbul. “L’Inter ha meritato di arrivare in finale, soprattutto l’ha meritato in semifinale – spiega Materazzi – E’ la partita della vita e può succedere di tutto, si gioca 11 contro 11 e non gioca la storia o il denaro perchè altrimenti vinceremmo noi per una e loro per gli altri.” Sulle caratteristiche della squadra di Inzaghi, l’ex difensore spiega: “Subiamo pochi gol, è stata una costante in questa Champions e domani c’è contro una squadra che segna molto. Speriamo sia una bella partita.”

Ovviamente lo spauracchio è Erling Haaland: “E’ devastante ma si può fermare con il gruppo. Guardiola ha abbassato i toni, avrei preferito che fosse più sfrontato ma è intelligente e sa che possiamo fargli la festa. Anche molti tifosi del City sono convinti di vincere, dimostriamogli il contrario.”