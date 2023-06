ATP ‘s-Hertogenbosch 2023, Griekspoor conquista il trofeo ed entra tra i primi 30 del mondo

Dopo aver vinto un titolo del circuito maggiore per la prima volta nell’ATP 250 di Pune a inizio anno, Tallon Griekspoor si è ripetuto in casa, conquistando il trofeo nell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. 6-7 7-6 6-3 il punteggio con cui, nonostante evidenti segni di stanchezza e tensione, l’olandese si è imposto su Jordan Thompson dopo 2 ore e 36 minuti di infinita battaglia, con entrambi i contendenti che hanno lasciato davvero tutto sui campi in erbe di Rosmaelen. Numero 38 questa settimana, Griekspoor debutterà tra i primi 30 del mondo a partire da domani e sarà così quasi certo di poter godere di una testa di serie all’imminente torneo di Wimbledon. Che la sua stagione sia di livello altissimo, sin qui, lo dimostra un altra classifica, quella che tiene conto solo dei punti ottenuti nel corso dell’anno solare: il 26enne di Haarlem è 21esimo, con tutte le possibilità di puntare a guadagnarsi un posto nella Top 20 durante le prossime settimane.