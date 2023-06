F1 GP Canada 2023, team radio Ferrari a Sainz: “Leclerc si ferma”. E a Charles: “Fai l’opposto di Norris”

Criticità nel momento della Safety Car nel Gran Premio del Canada 2023 per la Ferrari. Un po’ di confusione nei team radio tra muretto e i due piloti. A Sainz viene chiesto di non fermarsi se le gomme erano ancora ok, e lo spagnolo chiede cosa avrebbe fatto Leclerc. Gli viene detto che il monegasco si sarebbe fermato. Ma nel frattempo a Charles si chiede di fare l’opposto rispetto a Norris che lo precede: l’inglese torna ai box, dunque Leclerc non si ferma e Sainz fa lo stesso. Entrambe le Ferrari, quindi, in modo forse involontario non si fermano a differenza di quasi tutti gli altri.