Atp 500 Halle 2023: forfait Auger Aliassime, cambia il tabellone

Guiderà Daniil Medvedev il tabellone del Terra Wortmann Open, l’Atp 500 di Halle che festeggia i trent’anni di presenza in calendario. Il russo debutterà contro un qualificato nel torneo tedesco, nel suo quarto di tabellone la testa di serie più alta è Roberto Bautista Agut, numero 8, che avrebbe dovuto affrontare al primo turno Alexander Zverev, numero 23 del mondo. Il tedesco è stato spostato nella parte bassa dopo il forfait di Felix Auger-Aliassime annunciato a tabellone già compilato. Il tedesco, finalista a Halle nel 2016 e nel 2017, affronterà in uno dei primi turni potenzialmente più interessanti l’amico Dominic Thiem. L’austriaco avrebbe dovuto incontrare Felix Auger-Aliassime, ma il canadese ha dato forfait a tabellone già compilato. Dunque Zverev ha assunto lo status di testa di serie numero 9. Le sfide saranno trasmesse in diretta su Supertennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.