Mario Balotelli può lasciare il Genoa in questo ultimo giorno di mercato: può rescindere e trovare una nuova squadra

Non il ritorno che si augurava. Mario Balotelli era arrivato al Genoa carico di entusiasmo e desideroso di dimostrare che, a 34 anni, può ancora essere importante in Serie A. Missione fallita, anche se non tutte le colpe possono essere attribuite a lui.

Il suo approdo al Grifone era stato fortemente voluto da Alberto Gilardino che però è stato quasi immediatamente esonerato. Al suo posto è arrivato Patrick Vieira, non certo uno degli allenatori più amati dall’attaccante bresciano. I due già ai tempi del Nizza non andavano d’accordo e queste settimane in Liguria hanno confermato che il feeling non è mai scattato.

Così per Balotelli il campo è diventato un miraggio: appena 56 minuti giocati, troppo pochi ed allora l’addio è diventato realtà. Se ne parla da settimane, da qualche giorno è arrivata la conferma anche da parte del club per bocca del ds Ottolini che ha spiegato come si cercherà di arrivare ad una soluzione che possa accontentare tutti. Il tempo però scorre ed allora quello che può succedere è che, sempre entro mezzanotte, le parti trovino l’accordo per la risoluzione del contratto, dando così a Balotelli più tempo per trovare squadra.

Balotelli, non solo il Trapani: proposta dalla Spagna

L’attaccante è da qualche settimana corteggiato dal Trapani: la società siciliana, impegnata nel campionato di Serie C, sta provando a convincere l’attaccante che non sembra però propenso a fare il doppio salto indietro di categoria.

Sarebbe una retrocessione anche accettare la proposta proveniente dalla Spagna. Qui il Real Saragozza avrebbe messo il suo nome in cima alla lista dei rinforzi per l’attacco. L’idea della dirigenza spagnola è di aspettare la risoluzione del contratto e poi trovare l’accordo con il giocatore. Da risolvere il problema ingaggio, considerato che con quanto percepito a Genoa, l’attaccante sarebbe il calciatore più pagato della rosa.

Oltre a Trapani e Saragozza, ci sarebbe la tentazione Messico con il Cruz Azul che gli garantirebbe un ricco ingaggio (quasi 2 milioni) fino al 31 dicembre 2025. Per tutti ci sarebbe da convincere Balotelli e fargli cambiare idea: la sua volontà, infatti, è di trovare una nuova sistemazione in Serie A. In questo caso le piste da seguire sono quelle che portano ad Empoli e Venezia. Occhio dunque a Balotelli: corsa contro il tempo per la risoluzione e poi la scelta della nuova tappa della sua carriera.