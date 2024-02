Atp Rotterdam 2024, Sinner ai quarti: “Con Raonic sarà dura, importante vincere anche quando non giochi al meglio”

Jannik Sinner ha parlato subito dopo il match vinto in tre set contro Gael Monfils, che è valso all’altoatesino l’accesso ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam. “La partita è cambiata in fretta nel secondo set perchè ho giocato male il mio turno di battuta – ha spiegato l’azzurro numero 4 del mondo – E’ importante trovare un modo per vincere anche quando non giochi il tuo miglior tennis, penso che queste partite aiutino moltissimo. Monfils cambia sempre qualcosa, ci conosciamo bene e non è mai facile con lui.” Adesso per Sinner ci sarà la sfida con Milos Raonic: “Sarà una nuova sfida, molto difficile e sicuramente non una partita normale in risposta – chiosa l’altoatesino – Mi sono allenato con lui qualche volta quando ero più giovane, vedremo come andrà. Cercherò di essere il più pronto possibile, sicuramente non ci sarà tanto ritmo.”