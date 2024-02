Fiorentina: Nzola regala 20 euro a un tifoso per un panino

E’ diventato virale sui social un video che ritrae l’attaccante della Fiorentina, Mbala Nzola, che regala 20 euro a un tifoso viola. Il supporter, che si è dichiarato di fede gigliata incontrando nel centro di Firenze l’attaccante angolano, ha chiesto dei soldi per comprarsi un panino giocatore dei toscani. Il quale, senza pensarci due volte, ha assecondato la richiesta. Tanti utenti hanno condiviso il gesto applaudendo il bomber, ben poco prolifico in campionato, per questo gesto.