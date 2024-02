Atp Rotterdam 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 12 febbraio con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Rotterdam 2024 per la giornata di lunedì 12 febbraio. Parte il main draw dell’importante torneo olandese, con Lorenzo Musetti subito protagonista nella sessione serale contro il beniamino di casa Tallon Griekspoor. Molto interessante, in serata, anche la sfida tra Auger-Aliassime e Maxime Cressy. In apertura di giornata, invece, il talento croato Prizmic. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTRE COURT

Ore 13:00 – (WC) Prizmic vs (Q) Goffin

a seguire – (PR) Raonic vs (WC) De Jong

Ore 19:30 – Griekspoor vs Musetti

a seguire – (Q) Cressy vs Auger-Aliassime