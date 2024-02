Sci alpino, Shiffrin salta anche le gare veloci di Crans Montana dopo l’infortunio

Mikaela Shiffrin salta anche le gare veloci di Crans Montana, valevoli per la Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. Lo rende noto il portavoce dell’atleta, Megan Harrod. La fuoriclasse statunitense, infatti, è ancora alle prese con l’infortunio alla gamba sinistra patito nelle gare veloci di Cortina d’Ampezzo, anche se fortunatamente non ci sono fratture. Si posticipa dunque il ritorno di Shiffrin, che ha già saltato il gigante di Plan de Corones ed il fine settimana di Soldeu. La campionessa a stelle e strisce non sarà al cancelletto di partenza neanche nelle due discese libere e del supergigante della celebre località della Svizzera.

Proverà ad approfittare dell’assenza di Shiffrin proprio l’elvetica Lara Gut-Behrami, che è balzata in testa alla classifica generale grazie alla vittoria nell’ultimo gigante ad Andorra. Gut-Behrami, in testa con 1214 punti, proverà a consolidare il pettorale giallo ed allungare su Shiffrin, ora seconda con 1209 punti e ancora pienamente in corsa per la Sfera di Cristallo.