MOVIOLA – Monza-Verona, il Var salva Massa: tolto un rigore inesistente sul contatto Duda-Zerbin

Episodio da moviola al 69′ di Monza-Verona, match della ventiquattresima giornata di Serie A. All’U-Power Stadium è il Var a salvare l’arbitro Davide Massa, che ha inizialmente concesso un rigore inesistente per un presunto fallo di Duda su Zerbin in area. In realtà, non c’è nessuna situazione da penalty nel contrasto tra i due giocatori nell’area veronese. Duda è in possesso palla e sta per allontanare il pallone. Zerbin entra in tackle e stende l’avversario. Il fallo è in attacco, ma Massa vede un tocco falloso del centrocampista del Verona. A chiarire la dinamica è il Var, che richiama il direttore di gara. La revisione al monitor è breve: niente rigore. Tecnologia decisiva per evitare un errore grave in un match cruciale per il percorso salvezza dell’Hellas.