ATP Rotterdam 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 15 febbraio con Sinner

È stato pubblicato ufficialmente il programma dell’ATP 500 di Rotterdam per quanto concerne mercoledì 15 febbraio, giornata in cui si disputeranno gli ultimi incontri di primo turno e alcuni match di ottavi di finale, secondi turni che si completeranno poi giovedì. Il Campo Centrale sarà proprio inaugurato, alle ore 11:00, proprio dal nostro Jannik Sinner, che, reduce dal titolo conquistato nell’ATP 250 di Montpellier, proverà a dare continuità al suo ottimo stato di forma contro il francese Benjamin Bonzi: i due si sono già affrontati due volte e l’altoatesino ha vinto in entrambe le circostanze, 6-2 6-4 6-4 al Roland Garros 2020 e 7-6 3-6 6-4 al Masters 1000 di Indian Wells 2022.

Sullo stesso campo, dopo toccherà ad Holger Rune e Constant Lestienne, che hanno già giocato contro a Bois nel 2019: il danese aveva solo 17 anni e fu sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3. La sessione diurna sarà chiusa dal padrone di casa Botic van de Zandschulp, il quale dovrà sfidare Quentin Halys, mentre la sessione serale sarà aperta dal big match tra Alex de Minaur e Andrey Rublev: l’australiano conduce per 2-1 negli scontri diretti, ma il numero 5 del mondo si è imposto nella più recente circostanza. Infine, toccherà a Tallon Griekspoor che, forte del supporto olandese sugli spalti, avrà Alexander Zverev dall’altra parte della rete: nell’unico precedente, al primo turo di Wimbledon 2021, il 2 volte campione delle Nitto ATP Finals, ha trionfato nettamente per 6-3 6-4 6-1.

ATP 500 ROTTERDAM – PROGRAMMA MERCOLEDI 15 FEBBRAIO

Centre Court

A partire dalle 11:00: Benjamin Bonzi vs Jannik Sinner

Non prima delle 13:00: Holger Rune (4) vs Constant Lestienne

Non prima delle 14:30: Botic van de Zandschulp vs Quentin Halys

Non prima delle 19:30: Alex de Minaur vs Andrey Rublev (2)

A seguire: Tallon Griekspoor vs Alexander Zverev (8)

Court 1

A partire dalle 11:00: Tim van Rijthoven vs Maxime Cressy

A seguire: Stan Wawrinka vs Richard Gasquet

A seguire: Hubert Hurkacz (5) vs Grigor Dimitrov