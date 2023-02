Mondiale per club, nuovo format a partire dal 2025: presenti 12 squadre Uefa

Nella giornata odierna il Consiglio della Fifa, in seguito alla decisione presa nel dicembre 2022 di espandere la Coppa del Mondo per club da 24 a 32 squadre, con la prima edizione con il nuovo format prevista per giugno-luglio 2025, ha approvato all’unanimità la assegnazione degli slot per le squadre partecipanti. Nella nota ufficiale si legge come sia “stata presa sulla base di una serie di metriche e criteri oggettivi e l’assegnazione risultante è la seguente”:

AFC (Asia): 4;

CAF (Africa): 4;

Concacaf (Centro e Nord America): 4;

CONMEBOL (Sud America): 6;

OFC (Oceania): 1,

UEFA (Europa): 12

Ospitante: 1.