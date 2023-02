Atp Rotterdam 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 13 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 13 febbraio per l’Atp 500 di Rotterdam. Inizia l’appuntamento più importante di questo mese di tornei sul veloce indoor europeo. Quattro le sfide di singolare programmate per la prima giornata, un po’ all’insegna degli over 30 che non mollano: parte Gasquet, poi sarà il turno di Dimitrov ed infine, nella sessione serale toccherà a Wawrinka e poi Goffin. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – (4) Glasspool/Heliovaara vs P.Tsitsipas/S.Tsitsipas

Non prima delle 13:00 – Gasquet vs (7) Carreno Busta

Non prima delle 14:30 – Dimitrov vs (Q) Karatsev

Non prima delle 19:30 – (PR) Wawrinka vs Bublik

a seguire – Goffin vs (Q) Barrere