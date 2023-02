Udinese, squadra a confronto con la tifoseria dopo il pareggio col Sassuolo

di Redazione 42

La striscia vincente di inizio stagione è ormai un lontano ricordo. L‘Udinese sbatte contro il Sassuolo alla Dacia Arena nel lunch match della ventiduesima giornata e il pareggio per 2-2 non soddisfa per niente il tifo organizzato friulano. Nel post gara la squadra è stata chiamata sotto la curva per un duro confronto con gli ultras. Pereyra, Walace e Silvestri hanno vestito i panni dei portavoce della squadra, prendendo parte ad un animato confronto con i tifosi. “Tirate fuori i c******”, l’invito dei tifosi. Alla fine però un cenno d’intesa tra squadra e tifosi, con Silvestri che ha anche regalato la sua maglia ad un supporter friulano. Presente anche Thauvin, che ha applaudito la curva. Presto per parlare di contestazioni, ma i tifosi chiedono la svolta.