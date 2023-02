ATP Rotterdam 2023, Medvedev: “Vincere da padre è speciale, spero mia figlia mi stia guardando”

È un muro Daniil Medvedev nella finale dell’ATP 500 di Rotterdam: l’ex numero 1 del mondo reagisce al periodo di difficoltà che stava attraversando e conquista il 16esimo titolo della sua grande carriera, battendo un’ottima versione di Jannik Sinner per 5-7 6-2 6-2 al termine di una battaglia intensa e dalla elevatissima qualità, con il moscovita bravissimo a non crollare dopo aver perso in volata la prima frazione e a mettere sul piatto tutte le sue fantastiche abilità. Grazie ai 500 punti conquistati, Medvedev torna nella top ten dopo sole tre settimane di assenza e si assesta alla posizione numero 8, sesto nella Race to Turin. “Ieri mia moglie – ha affermato il russo, felice, durante la cerimonia di premiazione – mi ha detto che, quando ho vinto a Vienna, avevo messo mia figlia era davanti alla TV durante il discorso di premiazione e lei ha fatto un sorriso. Vincere da padre è speciale: spero mia figlia stia vedendo anche questo discorso e sorridendo così come ha fatto la scorsa volta“.